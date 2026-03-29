Cada vez que el agua se posa sobre Olavarría en forma de diluvio, como ocurrió entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo, y a medida que las calles empiezan a desagotarse y el alivio llega a las casas, las miradas apuntan al curso del Tapalqué.

Sobre todo entre los más grandes. Las inundaciones del otoño de 1980 y la primavera de 1985 siempre van a estar alojada en sus memorias y la altura del agua siempre será para ellos un punto de referencia.

Este domingo por la tarde, en una recorrida realizada entre los puentes de las avenidas Colón y Del Valle la imagen reflejaba de absoluta normalidad.

Miriam es una de las vecinas que se acercó a la compuerta que esta debajo del puente peatonal a la altura de la calle Hornos. No la pasó mal, pero sintió el temporal: “La pasamos bastante bien. La cosa fue regresar a la casa. Estábamos festejando un cumpleaños y tuvimos que irnos, porque hubo gente a la que le empezó a entrar agua en Mariano Moreno, San Vicente. Estábamos en una casa segura, pero se complicó la vuelta”.

La atravesaron las dos inundaciones históricas en uno de los sectores más atacados por el agua: “Vinimos porque tenemos visitas de afuera y querían ver, pero como nosotros estuvimos en pleno centro en aquellas inundaciones fue una experiencia muy fea, entonces salimos a hablar con todos los familiares y todos los amigos para ver como la estaban pasando, porque hay gente que la ha pasado muy mal”.

Miriam reflexionó que los olavarrienses “vamos tendremos que empezarnos a ocupar un poco más de la Ciudad, porque las bocas de tormentas y los desagües estaban tapados con basura, con ramas. Es responsabilidad un poco de todos y habrá que invertir un poco más en obras y poner todo un poco de cada uno para que no pase esto. Nosotros apenas un poquito de agua, pero hay gente que la ha pasado fea”.