Maxiliga: la Final inició con victoria para Racing 

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la instancia decisiva y en la primera Final hubo festejo para Racing.

El “Chaira” venció 88 a 53 al CEF N°44 en el Parque Olavarría y tomó ventaja en la serie que dejará al campeón del Torneo Clausura. El goleador del partido fue Enrique Bourgeois con 18 puntos.

El inicio de la serie tuvo a los dirigidos por D´Alessio como dominadores absolutos de las acciones y tras un primer parcial parejo, comenzó a alejarse para asegurar la victoria mucho antes del final.

La próxima semana, en el gimnasio “19 de Febrero”, el CEF N°44 será anfitrión con la necesidad de una victoria que fuerce el desempate.

Síntesis Racing – CEF N°44:

Estadio: Parque Olavarría

Racing (88): Guido (3), De Felice (8), Sentenac (11), Offidani (9), Spinella (5), Rosende (2), Rodríguez (8), Bettiga (12), Rothlisberger (6), Larregina (11), Correa (9), Rampoldi (4). DT- Sebastián D´Alessio

CEF N°44 (53): Waimann (0), Bourgeois, J. (3), Carusso (5), Núñez (4), Wesner (3), Escudero (4), Flesther (7), Ortega (5), Bourgeois, E. (18), Graff (4), Luna (0). DT- González

Parciales: 21 – 13; 42 – 21; 66 – 37 y 88 – 53