Olimpo, con Guille, igualó en el inicio de los Cuartos de Final

El Torneo Federal A inició con una nueva instancia de la Reválida y este jueves, Olimpo igualó ante Kimberley en Mar del Plata.

El “Aurinegro” igualó 1 a 1 ante Kimberley de Mar del Plata, por el partido de ida de los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A.

El “Dragón” abrió el marcador con gol de Agustín Vázquez, de penal, a los 37 minutos y a los 60´, el representante de Bahía Blanca igualó por intermedio de Agustín Stancato.

Braian Guille fue titular en el conjunto que definirá la serie en condición de local y ostenta ventaja de localía por lo que pasará con el empate. Dejó el campo de juego a los 84′.