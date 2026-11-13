Izaguirre y Gálmez sufrieron las sanciones más duras de todo el país

Santiago Izaguirre y Jonathan Gálmez (recibió la roja en el banco de suplentes) fueron suspendidos por 4 partidos, según el reporte que se conoció este viernes por la mañana del Tribunal de Penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentinos.

Izaguirre fue expulsado por doble amonestación (la primera insólita, por chocar contra un defensor rival luego de ejecutar un remate al eco y la segunda por tirarse al piso a cortar una línea de pase), mientras que el hinojense fue informado por el asistente de banco en el transcurso del primer tiempo y sancionado por el árbitro Enzo Gutiérrez.

Estas sanciones fueron las más duras aplicadas por el TP del Consejo Federal esta semana. Teniendo en cuenta que -como máximo- Racing podría jugar 13 partidos en este certamen, la pena aplicada es equivalente a una de 12 partidos en un certamen de 38 fechas.

Ni siquiera en el encuentro entre Juventud Antoniana y Cipolletti, que terminó con un escándalo de proporciones, fueron aplicadas sanciones tan duras a los dos futbolistas expulsados en el local.

Además de Santiago Izaguirre y Jonathan Gálmez, el defensor Sebastián Alvarez fue suspendido por un partido al haber llegado al límite de tarjetas amarillas. Expulsado en el partido de ida entre Racing y Deportivo Norte, una fecha de suspensión pesará sobre el lateral izquierdo marplatense Enzo Fredes.