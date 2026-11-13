Una mujer se encadenó a la puerta del Palacio Municipal y fue detenida

Una mujer se encadenó este viernes, pasadas las 7.30 de la mañana, a las puertas del Palacio Municipal y requiriendo la presencia del Intendente Wesner y de otros funcionarios del gobierno municipal por cuestiones familiares que, según la misma, no han sido debidamente atendidas tanto por la Policía como por la Justicia.

Desde el Municipio informaron que la señora fue atendida por la funcionaria municipal Malena Pianciola y que la comuna viene interviniendo en el caso desde Entramados y otros programas.

La cuestión, más que un resorte municipal, tiene que ver con que la Justicia no responde a su requerimiento, alegaron desde el Palacio San Martín.

La mujer, que llevó a cabo la semana pasada una recorrida por los medios planteando su situación, la de sus nietos y la de una hija que había dejado a los menores en su domicilio -según pudo averiguar este medio- cuenta con antecedentes policiales: se la imputó por hechos de violencia familiar, salió condenada por daños y amenazas contra vecinos.

Tiene, además, un desalojo en trámite ante el Juzgado Civil, pendiente de ejecución a raíz de la usurpación de un campo y pesa sobre la misma una condena por un hecho de abuso de arma en jurisdicción de la Comisaría.