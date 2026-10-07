Indec: en agosto la construcción cayó 4,4% y la industria manufacturera, 3,2%

La actividad de la construcción y la producción industrial manufacturera registraron nuevas caídas interanuales en agosto, según los informes difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una baja del 4,4% respecto de agosto de 2025, mientras que el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) retrocedió 3,2% en la misma comparación.

En redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por destacar el crecimiento intermensual tanto de la construcción como de la industria. “En agosto, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró una expansión de 1,9% mensual en la serie sin estacionalidad. 6 de las 9 categorías en las que se desagrega el IPI registraron crecimiento en la comparación intermensual. En términos de magnitud de las variaciones, se destacaron otros equipos, aparatos e instrumentos (+9,8%), muebles y otras industrias manufactureras (+4,3%), refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+3,6%) y automotores y otros equipos de transporte (+2,4%)”.

Por otro lado, “en el acumulado de los primeros 8 meses de 2026, la industria tuvo una baja de 2,7%. Este período incluye el mes de julio, donde se dio una combinación de shocks transitorios con un impacto generalizado sobre el nivel de actividad. Por su parte, el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 0,4% mensual en agosto en la serie sin estacionalidad, y acumula una expansión de 0,8% en los primeros 8 meses del año en relación a igual período del año anterior”.

De regreso a los informes del Indec, en el caso de la construcción, el resultado de agosto llevó a que el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 se ubicara 0,8% por encima del mismo período del año anterior. En la comparación mensual, en tanto, la serie desestacionalizada mostró una suba de 0,4%, mientras que la tendencia-ciclo presentó una disminución de 1,1%.

El comportamiento de los insumos reflejó bajas en la mayoría de los productos relevados por el organismo. En agosto, las mayores caídas interanuales correspondieron al asfalto, con 18,4%; el yeso, con 17%; las cales, con 13%; los pisos y revestimientos cerámicos, con 11,9%, y los artículos sanitarios de cerámica, con 11,4%. También retrocedieron los ladrillos huecos (9,7%), el cemento portland y el hierro redondo y aceros para la construcción (8,1% en ambos casos).

En julio se registraron 375.158 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado de la construcción, 0,3% menos que un año atrás. En el acumulado enero-julio, el indicador mostró una suba de 0,1%. Por otra parte, la superficie autorizada por permisos de edificación en una nómina representativa de 246 municipios alcanzó 1.382.971 metros cuadrados, con una baja interanual del 0,3% en julio y un crecimiento acumulado del 7,5% en los primeros siete meses.

En la industria manufacturera, el IPI mostró en agosto una caída interanual del 3,2% y acumuló en los primeros ocho meses del año una baja del 2,7%. La serie desestacionalizada, sin embargo, registró una mejora mensual del 1,9%, mientras que la tendencia-ciclo disminuyó 0,6% respecto de julio.

El retroceso alcanzó a 11 de las 16 divisiones de la industria manufacturera. Entre las principales bajas interanuales, el Indec registró una disminución del 24% en maquinaria y equipo; del 20,6% en otros equipos, aparatos e instrumentos; del 14,7% en prendas de vestir, cuero y calzado; del 8,8% en vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, y del 9,6% en productos de metal. También cayeron los productos minerales no metálicos (6,8%), productos de caucho y plástico (7%), productos textiles (9,4%), muebles y colchones y otras industrias manufactureras (5,1%), alimentos y bebidas (0,2%) y productos de tabaco (14,3%).

En sentido contrario, algunas ramas mostraron incrementos interanuales. El Indec consignó subas en sustancias y productos químicos (4%), industrias metálicas básicas (3,3%), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (4,7%), madera, papel, edición e impresión (2,3%) y otro equipo de transporte (12,1%). En el conjunto de la industria, de esta manera, el resultado de agosto mantuvo el acumulado anual en terreno negativo, con una caída del 2,7% frente a los primeros ocho meses de 2025.