“Por Más Sonrisas” festejó el Día del Niño y la Familia



Una hermosa jornada se vivió este domingo en el parque Eva Perón, donde tuvo lugar el festejo por el Día del Niño y de la Familia organizado por la agrupación “Por Más Sonrisas”, integrada por las embajadoras del Festival Nacional de Doma y Folclore.



Cientos de familias se acercaron al evento que conjugó alegría y solidaridad. Allí fueron entregados más de 500 juguetes y más de 100 kits de ropa. Además, se realizaron sorteos especiales, juegos para niños y adultos, estaciones recreativas y pinta caritas.

Desde la agrupación agradecieron a todas las familias que se acercaron a compartir, y a las instituciones, organizaciones, comercios, emprendimientos y particulares que colaboraron para hacer posible esta jornada.



Agradecieron también a la Municipalidad de Olavarría, el Club Ferrocarril Sud, Bomberos Voluntarios de Olavarría, Comisión Damas Bomberos Voluntarios de Olavarría, Bicicletería Santa Elena, Rotary Club Norte y Sección Talleres – Carpintería y Textil – Unidad Penitenciaria N.º 52 Azul.

