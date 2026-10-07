Día de la Guía: seis comunidades que construyen futuro en Olavarría

Cada 7 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Guía, una fecha que conmemora la fundación de la Asociación Guías Argentinas (AGA), ocurrida el 7 de octubre de 1953. A más de siete décadas de aquel momento, el Guidismo continúa siendo un espacio de encuentro, aprendizaje, crecimiento y compromiso, también con una fuerte presencia en la ciudad de Olavarría.

La Asociación Guías Argentinas fue impulsada por Nair Fernández Blanco de Gowland, quien conoció el Guidismo durante un viaje a Brasil y, a su regreso, trabajó para desarrollar este movimiento en nuestro país.

Desde entonces, el Guidismo acompaña a niñas, adolescentes y jóvenes a través de una propuesta de educación no formal basada en el aprendizaje a través de la experiencia. Se aprende haciendo, jugando, compartiendo y viviendo distintas experiencias en contacto con otras personas y con la naturaleza.

Ser guía es mucho más que participar de una actividad los sábados. Es aprender a trabajar en equipo, asumir responsabilidades, desarrollar autonomía, fortalecer vínculos, descubrir capacidades y comprometerse con la comunidad. También es encontrar un espacio donde cada niña y joven pueda crecer, expresarse y ser protagonista de su propio camino.

El Guidismo en Olavarría

En Olavarría, el movimiento está presente a través de seis Comunidades Guías, ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Cada sábado, voluntarias acompañan a niñas y jóvenes de entre 5 y 19 años, generando espacios donde aprender, compartir y crecer junto a otras personas.

Juegos, campamentos, actividades al aire libre, proyectos, encuentros y experiencias compartidas forman parte de la propuesta de las Comunidades Guías. Cada una de estas actividades busca brindar herramientas para la vida y, al mismo tiempo, construir vínculos de amistad, compañerismo y pertenencia.

Detrás de cada encuentro hay, además, un grupo de voluntarias que dona su tiempo, energía y compromiso para hacer posible que el Guidismo continúe creciendo y llegando a más niñas y jóvenes.

Este 7 de octubre, desde Zona Nair de la Asociación Guías Argentinas, la celebración es también una oportunidad para mirar el camino recorrido y reconocer a todas las personas que, a lo largo de los años, hicieron y hacen posible que este movimiento siga vigente.