Vicente Barberini ya se entrena en Racing y piensa en el debut de los playoffs

Vicente Barberini ya forma parte del día a día de Racing. El delantero llegó a Olavarría el pasado lunes y rápidamente se sumó a los entrenamientos del plantel que conduce Carlos Tavare, de cara a la segunda etapa del Torneo Regional Federal Amateur.

La nueva incorporación ya tuvo sus primeros contactos con sus compañeros y completó sus primeras prácticas con el grupo, en una semana que tendrá como principal objetivo llegar de la mejor manera al inicio de los playoffs.

La Chaira afrontará su primer cruce de esta instancia ante Argentinos de 25 de Mayo. El partido de ida se disputará este domingo desde las 17:30 en 25 de Mayo, mientras que la revancha tendrá lugar siete días más tarde en el estadio Buglione Martínese.

Barberini llega proveniente de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y se convirtió en una de las dos incorporaciones que Racing puede realizar para esta etapa del certamen. Por el momento, el conjunto olavarriense decidió no utilizar el segundo cupo disponible.

Con su llegada, Tavare suma una nueva alternativa para afrontar una instancia decisiva del torneo, en una serie que comenzará este domingo y se definirá una semana más tarde en Olavarría.

