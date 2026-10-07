Por el pronóstico de lluvias, el Festival Cervecero Prost! cambió de fecha

El Festival Cervecero Prost!, uno de los eventos más esperados por los olavarrienses y emprendedores cerveceros del Partido sufrió un cambio de fecha debido al pronóstico de lluvia emitido por el SMN.



Programado inicialmente para los días sábado y domingo, desde el Municipio y la organización se tomó la decisión de retrasarlo un día y realizarlo el domingo 11 y lunes 12. La sede será el Parque “Helios Eseverri” y la programación no sufrirá cambios.



“El objetivo es que todas las personas puedan disfrutar del evento que se llevará a cabo con entrada libre y gratuita”, comunicaron.



En esa línea, destacaron que la propuesta “tiene por objetivo no sólo brindar a la comunidad local y visitantes de la región una alternativa pensada para el disfrute y la diversión, sino también generar posibilidades y movimiento económico a partir de un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos locales puedan mostrar sus producciones”.

