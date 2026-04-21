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 - 21 de Abril de 2026 | 11:17

Se dictarán las clases con normalidad en el turno tarde

La información fue compartida minutos después de las 11 por la Jefatura Distrital de Olavarría. Solicitaron a la comunidad estar atentos a las indicaciones oficiales.   

 

Minutos después de las 11 la Jefatura Distrital de Olavarría informó que se dictarán clases con normalidad en el turno tarde y vespertino. 

 

En ese sentido en el comunicado señalaron que “se solicita a la comunidad estar atenta a indicaciones oficiales”. Aún continúa la alerta meteorológica de nivel naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde de este martes. 

 

Cabe recordar que debido al paro nacional de ATE, algunas de las escuelas públicas de Olavarría se verán afectadas ya que no contarán con personal auxiliar. 

 

 

 

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