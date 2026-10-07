Nueva reprogramación para el duelo entre Embajadores y Balonpie

Embajadores y Balonpie deberán esperar un día más para cerrar su participación en el Torneo Regional Amateur. El encuentro correspondiente a la última fecha de la Zona 6 fue nuevamente reprogramado y se disputará este jueves desde las 13, en el estadio de Alem de la ciudad de Bolívar.

El partido había sido programado originalmente para este martes a las 19, pero la fecha coincidía con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, motivo por el cual se decidió trasladarlo para el miércoles.

Sin embargo, las malas condiciones climáticas que se registraron en la región obligaron a suspender nuevamente el compromiso. De esta manera, las autoridades determinaron que el partido se juegue este jueves a partir de las 13.

El encuentro tendrá como principal objetivo completar el calendario de la Zona 6, ya que ambos equipos llegan sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Por lo tanto, tanto Embajadores como Balonpie afrontarán su último compromiso del Regional Amateur con la intención de cerrar de la mejor manera su participación y cumplir con el partido que les resta disputar.

