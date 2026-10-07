Los olavarrienses, entre los más morosos con entidades financieras

Mientras las refinanciaciones no logran resolver el problema de fondo sobre las deudas que tienen miles de hogares en todo el país, durante agosto se profundizó en las cuotas que deben pagar por algún tipo de préstamos personales que sacaron los bonaerenses con financieras, por fuera del circuito de bancos tradicionales.



Al cierre de agosto, último dato disponible de “El Mapa de la Deuda” que elabora el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), muestra que la tasa de mora en la provincia de Buenos Aires se ubica en torno al 22,9%, mientras que los deudores en mora llegan al 28,02%. Y si bien los índices negativos en bancos públicos son más bajos que en privados, la nota la dan las Fintech y puntualmente las financieras.



En este último caso, el promedio bonaerense de la tasa de mora se ubica en el 53,4%, mientras que los deudores en mora llegan al 57,1%. Ambas cifras son peores que las registradas en julio, y lejos de las de abril, primer mes de registro (44,6% y 50,7%, respectivamente).



Entre los municipios que están por encima del promedio provincia aparecen Saavedra, (55,3%); Coronel Rosales (66,9%); Villarino (57,7%); Patagones (55,8%); Tres Arroyos (53,6%); Olavarría (55,3%); Tapalqué y Roque Pérez (60,8%); Alvear y Saladillo (65,3%); General Belgrano, General Pueyrredon y La Plata (56,2%), Zárate (57%), Morón (61%); Ensenada (59,8%); Tres de Febrero (58,8%); San Martín y Avellaneda (60,3%).



Cabe destacar que otro sector, el de comercios, presenta en la provincia de Buenos Aires uno de los niveles de morosidad más altos: llega al 56,8%, muy por encima del de los bancos públicos (14,4%), privados (25,2%) y las Fintech (31,3%).



Y el arrastre viene desde hace meses. La tasa de mora en el sector comercial trepó 6 puntos en julio, mientras que los deudores en mora, las personas físicas o jurídicas que acumulan un retraso en sus pagos, pasó de 40,1% a 42,8%.

