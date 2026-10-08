Están en marcha en Tandil las Olímpiadas Interfacultades de la Unicen

Con la participación de estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional del Centro, el miércoles 7 de octubre se pusieron en marcha en Tandil la 41ª edición Olimpiadas Universitarias Deportivas y Culturales.

El acto de la inauguración marcó el inicio de cuatro jornadas que combinan competencias deportivas, propuestas artísticas y espacios de encuentro entre estudiantes de Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. La apertura contó con la presencia de autoridades de la Unicen y representantes de las diferentes unidades académicas.

Como ocurre cada año, el encuentro volvió a reunir a las distintas facultades alrededor de una de las actividades tradicionales de la vida universitaria, que busca trascender la competencia para fortalecer los vínculos y el sentido de pertenencia a la institución.

Durante el acto, el rector Marcelo Aba invitó a los estudiantes a disfrutar de las Olimpiadas con responsabilidad y destacó la importancia de hacerlo también desde el compromiso con la defensa de la universidad pública.

En ese marco, convocó a la comunidad universitaria a participar de la marcha prevista para el próximo 15 de octubre en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las Olimpíadas Interfacultades Deportivas y Culturales de la Unicen no se juegan solamente en las canchas. Las Culturales vuelven a ocupar un lugar central, con 8 certámenes que invitan a poner en juego distintas formas de creación y expresión artística.

Pintura colaborativa, música, danza, teatro, escrituras creativas, fotografía y podcast son algunas de las disciplinas que forman parte de una propuesta que combina competencia, formación y encuentro. Los certámenes tienen distintos formatos: algunos se desarrollan durante las Olimpíadas y otros incluyen una presentación previa de materiales que luego son evaluados por los jurados.

"Las Culturales son un espacio de expresión artística y cultural que ha registrado un crecimiento continuo en participación durante los últimos años", destaca Anabela Tvihaug, directora de Cultura de la Unicen, al referirse al sentido de la propuesta que este año, además, invita a reflexionar y crear alrededor de una temática especialmente significativa: los 50 años del golpe de Estado que abrió paso a la última dictadura cívico-militar. (Fuente: El Eco de Tandil y El Diario de Tandil)