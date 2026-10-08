Feria especial por el Día de la Madre en Casa del Bicentenario



Desde la secretaría de Desarrollo Económico y Productivo municipal invitan a toda la comunidad a participar de la Feria del Día de la Madre, que se realizará los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde las 14:00 horas, en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito).



La propuesta busca acompañar a emprendedores y productores locales en una fecha especial, ofreciendo a los vecinos y vecinas la posibilidad de encontrar regalos únicos, artesanales y de producción local.



Durante ambas jornadas, se podrá recorrer stands con indumentaria, artesanías, deco, regalería, plantas, velas, bijou, impresión 3D, papelería creativa y mucho más, todo elaborado por manos olavarrienses.

