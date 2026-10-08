El “Bebé” de dos metros y 130 kilos que intimida por igual a defensores y delanteros

Fotos: MedinaSegurA Ph

El recurso, si no lo inventó Carlos Bilardo en su poco feliz paso por Boca a mediados de los ’90, pasa raspando.

En aquellos años cuando el equipo no funcionaba, los goles no llegaban, “La 12” apretaba desde allá arriba y las urgencias obviaban las formas, por su corpulencia mandaba a Néstor Fabbri para tratar de conseguir por arriba el gol salvador que el equipo no lograba concretar con las recetas más convencionales.

Argentinos de 25 de Mayo ha copiado en todo este tiempo la fórmula con Jorge Liendo, que si el partido lo requiere juega de “9” y si hay que defender una ventaja se para de “2”. Y el “Bebe” Jorge Liendo, como lo conocen en su pueblo, intimida mucho más que la “Tota” Fabbri: 2 metros de altura, 130 kilos de peso y una pasión por el fútbol que lo empuja a seguir jugando a este nivel a sus 39 años.

Para el fútbol olavarriense no es un nombre nuevo, era el marcador central en aquel gran equipo de Plaza España de Diego Armando Rivarola y Manuel Montiel que disputó una eliminatoria con Ferro camino al ascenso carbonero de 2009.

“Acá en Argentinos estoy acostumbrado a jugar de defensor o de centro delantero según los momentos del partido. Yo era marcador central, en 2011 cuando estaba en Juventud había muchos defensores, estaban buscando un 9 y como yo había jugado de centrodelantero en unos Bonaerenses lo charlamos con el técnico, me puso, hice 11 goles en 11 partidos y quedé como delantero” contó.

Para los equipos de Olavarría no es ninguna novedad. “Los rivales que no me conocen me dicen ‘jugás atrás y ahora te venía para adelante’, no entienden nada, je” relató y recordó que “cuando era chico me mandaron de defensor por mi altura y era flaco. Después engordé”.

Jorge se enorgullece de que nunca utilizó su envergadura para dañar a un rival: “Nunca he tenido problemas con ningún jugador, nunca lastimé a ningún adversario”.

En el plano futbolístico reconoció en todos los adversarios olavarrienses que le tocó enfrentar “se preparan mejor que nosotros, creo que están en un nivel superior, pero siempre acá de local los complicamos”.

Esta clasificación en la fase de grupos por encima de El Fortín no lo tomó por sorpresa. “El año pasado quedamos eliminados con 9 puntos y de locales nos hacemos siempre muy fuertes. Este año ganamos todos los partidos y Estudiantes nos empató en el último minuto” planteó.

“Ahora tenemos el mano a mano con Racing, que es un equipo con aspiraciones de ascender, pero nosotros tenemos muchas posibilidades de ganar en '25' para después resolverlo de visitante” analizó.

Jorge reconoció que el estado de la cancha puede cumplir un rol importante ante los chairas: “Estamos acostumbrados a jugar en este piso y el domingo lo vamos a plantear como siempre de locales; lo vamos a ir a buscar de pelota parada, que es donde podemos sacar la ventaja. Sabemos que en Olavarría se nos complica, porque nosotros no nos dedicamos al fútbol”.