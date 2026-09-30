La Olimpíada Interfacultades reunirá a más de 1.900 estudiantes

Avanzan en los últimos detalles la organización de la Olimpíada Interfacultades de la Unicen, que se desarrollará en Tandil del 7 al 10 de octubre con la participación de estudiantes de la localidad serrana, de las tres facultades de Olavarría, las dos de Azul y la subsede Quequén.

Luciano Colavita, referente del área de deportes de la casa de altos estudios, subrayó en declaraciones que recoge el diario “El Eco” de Tandil que la expectativa de participación supera a las ediciones anteriores.

“Suponemos que vamos a estar en cuanto a deportistas y la parte deportiva y cultural arriba de 1.900 participantes”, afirmó el organizador, quien destacó el trabajo conjunto que se viene realizando desde hace meses junto a los centros estudiantes para ultimar los detalles de la competencia.

En cuanto al alojamiento, Colavita destacó el rol fundamental de los estudiantes. “La realidad es que no estamos en condiciones de contratar hoteles o cabañas para alojar a tanta gente, entonces ellos se van a alojar en los pabellones” dijo.

En este esquema, uno de los puntos que ha requerido una reconfiguración es el torneo de eSports. Inicialmente la intención era desarrollar las competencias de manera presencial, emulando los estándares internacionales de este tipo de eventos. Sin embargo, las dificultades para conseguir el equipamiento técnico necesario han llevado a la organización a considerar una modalidad virtual.

“Esta decisión también responde a una cuestión de inclusión. Hay estudiantes en contexto de encierro, sobre todo estudiantes de derecho y también de sociales, que si uno hace una modalidad presencial no podrían participar” explicó Colavita.

El cronograma de esta Olimpíada incluye 19 disciplinas deportivas y 8 culturales. A lo largo de estas semanas se han llevado a cabo torneos preolímpicos en distintas sedes.

Colavita indicó además que las facultades están trabajando en iniciativas vinculadas al área de género y programas de reciclado de materiales, que entre otras acciones que buscan generar un impacto positivo más allá de la competencia atlética.