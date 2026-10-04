Se puso en marcha la novena fecha del torneo de Primera

La novena jornada del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli” comenzó este domingo con tres encuentros, en el tramo final de la etapa regular que determinará al ganador de la fase y definirá los cruces de los playoffs.

En uno de los partidos, Racing derrotó 4 a 1 a Colonias y Cerros. El conjunto chaira contó con dos goles de Diego Román Garabento, además de las conquistas de Quimey Marín y Santiago Izaguirre. Para la visita descontó Lucas Romero.

Por su parte, Embajadores se impuso 6 a 2 ante Sierra Chica. Luciano Rojas, en dos oportunidades, Thiago González, Bautista Biondi, Franco Fernández y Nicolás Daffara marcaron para el CEO. En la visita anotaron Ezequiel Motta y Agustín Garro.

Además, San Martín consiguió una importante victoria por 3 a 0 ante Espigas, que había sido el ganador de la primera parte del campeonato. El elenco de Espigas buscará ahora mantenerse en los puestos de protagonismo de cara a la definición de la etapa regular.

La fecha continuará este martes con el encuentro entre Atlético Hinojo y Ferro Carril Sud, que tendrá su partido de Sub 21 a las 14 y el de Primera a las 16.

El miércoles se completará la programación. El Fortín recibirá a Estudiantes a las 18 en Primera y a las 20 en Sub 21, mientras que Loma Negra será local ante Municipales desde las 19.15 en la máxima categoría y a las 17 en Sub 21.

La novena jornada resulta clave en la definición de la competencia, ya que la etapa regular determinará al equipo que finalizará en lo más alto de la tabla y establecerá los cruces de los playoffs.

Cabe recordar que Espigas, ganador de la primera parte del certamen, aguardará al vencedor de los playoffs. De ese enfrentamiento surgirá el equipo que disputará la definición del título ante el mejor ubicado de la etapa regular.