A Ferro le faltaron goles y quedó eliminado del Torneo Federal

Fotos: Andrés Arouxet

Había varias palabras para ponerle a la necesidad que afrontó Ferro este domingo: épica, milagro, hazaña, proeza, epopeya y alguna más que se pierde en el repaso apurado. Ninguna de ellas será necesaria en esta ocasión. Debía superar por 5 goles a Sarmiento de Pigüé, hizo sólo dos y por primera vez en una década mirará los playoffs por el ascenso con la ñata contra el vidrio.

No fue una temporada igual a las anteriores. Hubo cambio de conducción en el club, expectativas más moderadas que en años anteriores y en los cuatro partidos de esta transición nunca logró posicionarse como un equipo para competir entre los mejores.

No vale la pena el repaso, sí que este domingo se notaron las urgencias y la falta de argumentos salió a la luz como en las fechas anteriores. Aconteció hasta que el partido fue tal, cuando llegó el primer gol. Después se rompió todo, desapareció la mitad de la cancha y a dos situaciones en el arco de Sarmiento, había una respuesta en el otro lado.

Sarmiento no es un mal equipo, pareció mejor que varios de las otras zonas que integraron los olavarrienses. Tiene una idea muy prolija de juego, una dupla de volantes centrales muy interesantes (Litre y Jonathan Klock), un extremo muy picante (Tomás Prost) y un centro delantero excepcional (Maximiliano Graff), que supera por mucho el nivel de la categoría.

A Ferro se le notaron los apuros de movida, a Sarmiento la tranquilidad para manejar la pelota contra el piso, jugar a dos toques y de pronto salir para el otro lado con ese muy buen jugador que es Klock y arriba ese fenomenal delantero que es Graff. Tuvo la primera del partido, en un desborde por la derecha y reventó el travesaño desde la medialuna, una corrida a lo Kempes que tapó Vedelini y un par de arranques de esos que meten miedo.

Ferro dependía de la capacidad de desequilibrio de Ramón Sánchez en la izquierda. No parecía suficiente, aunque también tuvo sus ocasiones en el primer tiempo: un zurdazo en el travesaño de Juan Alvarez desde el borde del área, una llegada por afuera de Ramón y uno de esos que es más difícil errarlo que hacerlo (en el segundo tiempo iba a tener un par más) de Andreu.

A medida que corrían los minutos se acrecentaba tanto a impotencia de Ferro como los alertas en la defensa con ese crack que es Maximiliano Graff, hasta que Oraindi se comió el enganche de Ramón Sánchez adentro de área, el azuleño hizo el resto y luego cambió el penal por gol con un derechazo al medio del arco que el otro Litre alcanzó a manotear.

Allí el partido se empezó a romper, más cuando Romero recibió la roja por impedir en el borde del área que Graff quedara mano a mano con Vedelini y definitivamente cuando Sarmiento decidió preservar a varios de los mejores para el torneo doméstico (Lucio Oraindi, Klock, Graff).

El juego se transformó en una de esas peleas de boxeo a cara limpia, los dos con la guardia baja y comenzó el festival de goles errados, en una proporción de dos a uno para Ferro, que tuvo algunas muy claras y otras increíbles, como la de Canario sin arquero y la de Sbardolini después de dejar en el camino al “1” casi en la mitad de la cancha y definir sin fuerza.

Pudieron ser seis, siete u ocho goles más entre los dos arcos. Sólo llegó el segundo de Ferro, en un córner que despidió la zurda exquisita de Juan Alvarez desde la derecha, la pelota se le cayó de las manos en el segundo palo al arquero y Alan Benítez sólo tuvo que poner la punta del pie.

No fue suficiente y después de algunos reproches que bajaron desde a cabecera de la calle Buchardo el equipo se fue aplaudido, como merecía. Dejó todo, no le alcanzó y se lo va a extrañar este año entre los mejores de la Pampeana Sur.

Esta es la síntesis del partido:

Ferro Carril Sud: Franco Vedelini; Santiago Sáenz Buruaga (ST 23m Lautaro Montero), Fabrizio Romero, Mathías Buongiono, Facundo Soto (ST 30m Emanuel Sbardolini); Gastón Borda y Juan Alvarez; Pehuén Valenzuela, Ramón Galotti (ST 15m Alexis Canario), Thiago Andreu (22m Alan Benítez), Ramón Sánchez. DT: Rubén Istillarte

Sarmiento de Pigüé: Leandro Litre; Santiago Skliar (ST 18m Benjamín Rivas), Lucas Cance, Valentín Otondo, Santiago Abad; Lucio Oraindi (ST 18m Simón Oraindi), Francisco Litre, Jonathan Klock (ST 26m Braian Pazos), Bautista Llamas (ST 18m Jerónimo Balcarce); Tomás Prost y MAXIMILIANO GRAF (ST 35m Marcos Litre). DT: Guillermo Gatti

Goles en el segundo tiempo: 13m Ramón Sánchez de penal y 30m Alan Benítez (FCS)

Amonestados: Fabrizio Ramírez (FCS), Lucio Oraindi, Valentín Otondo, Bautista Llamas, Jerónimo Balcarce, Braian Pazos y Marcos Litre (SP)

Incidencias: fue expulsado Ramírez (FCS)

Arbitro: Mauro Echarren (bien) de Tandil

Estadio: “Domingo Colasurdo”

POSICIONES

Huracán de Ingeniero White 9

Ferro 7

Sarmiento de Pigüé 1