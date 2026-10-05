Estudiantes espera un turno, Racing espera rival de segunda fase

Foto: Independiente de San Cayetano entran en los posibles rivales de Racing para la segunda fase que se iniciará el próximo fin de semana

Sólo dos de los seis equipos olavarrienses que participaron en la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur lograron sortear la instancia, lo que en principio obliga a una fuerte autocrítica en la sala de reuniones de la Liga de Fútbol de Olavarría de cara a las futuras ediciones, antes de empezar a desglosar cómo queda el camino para los dos clasificados, Estudiantes y Racing.

Estudiantes (13 puntos), junto con All Boys de Trenel (9) como ganadores de las zonas con 4 equipos; Santa Rita de Piedritas y Deportivo Norte como los dos mejores primeros de las zonas de tres equipos accederán directo a la tercera fase o cuartos de final de la Región Pampeana Sur.

Para la segunda fase quedaron Ferrocarril Oeste de General Pico (8 puntos) y Argentinos de 25 de Mayo (10), por haber finalizado segundos en las zonas de 4 equipos; más Huracán de White (9), Racing (8) y Ministerio (8), ganadores de sus respectivos grupos de tres equipos junto con Quilmes de Mar del Plata (7), Atlético Villegas (7) e Independiente de San Cayetano (7), que fueron los tres mejores segundos en las zonas de tres equipos.

Restan ahora resolver los choques de la segunda ronda del TRFA y como quedarán emparejados los equipos en el cuando hasta definir al ganador de la Región.

En el plano local, Racing aguarda rival con el que iniciará su camino en playoffs desde el próximo domingo y los candidatos parecen ser dos: Argentinos de 25 de Mayo o Independiente de San Cayetano, con la posibilidad de enfrentarse a Estudiantes -de pasar- en cuartos de final. ¿Será así?

En unas pocas horas el Consejo Federal dará todas las respuestas.