Acto y fiesta por los 25 años del Destacamento 3 de Hinojo



El pasado 3 de octubre se celebró frente al Destacamento 3 el acto oficial por su 25 aniversario. Estuvieron presentes el Cuerpo Activo de los Destcaamentos 1 y 2, del Cuartel Central, Cuerpo de Reserva, Jefatura, Consejo Directivo, Subcomisión de Damas, autoridades municipales y de la fuerza.

Además, este día es también la conmemoración por la reinauguración de este espacio. El pasado 3 de octubre de 2018, se realizó la apertura de un destacamento completamente nuevo, que pasó a llevar el nombre del Comandante Mayor Marcelo Menchaca.

En esta fecha tan especial, el acto comenzó con el tradicional canto del himno nacional y minuto de silencio por lo que ya no están.

Más tarde, el Comandante General Raúl Ferreira tomó la palabra para contar a los presentes la historia de este destacamento, haciendo mención a la importante donación de la familia Heinrich que con "su compromiso y su generosidad permanente para con el destacamento y su personal permitieron seguir prestando un servicio permanente a toda la comunidad".

El Cdte. Gral. expresó: "La donación de este lugar, donde hoy se alza nuestro nuevo edificio, fue un gesto que no significó solamente tener un espacio físico, sino también pensar en la seguridad de los vecinos de Hinojo y de sus alrededores".

Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo Jorge Padín también tomó la palabra y enalteció la labor de todos los bomberos y en especial, de los agasajados que cumplen día a día una tarea de servicio no solo en emergencias sino también colaborando con toda la comunidad hinojense.

A su turno, el intendente municipal Maximiliano Wesner felicitó a los bomberos y el consejo directivo por estos 25 años de servicio e instó a los presentes a seguir el ejemplo del Bombero Voluntario, que persigue los valores de "abnegación, desinterés y valor".

El acto, además, contó con una entrega de diploma para todos los Bomberos, Oficiales, Suboficiales y Jefes que componen el Cuerpo Activo, para finalizar con un desfile de unidades pertenecientes a este mismo destacamento y al Cuartel Central.



Por la noche, la fiesta



Con más de 250 personas presentes, la cena tuvo lugar en el Club Atlético Hinojo y contó con la conducción de la locutora Sandra Pérez, que comenzó haciendo un recorrido por la historia de este cuartel, destacando la importante donación de la familia Heinrich para su construcción, y la ayuda de todos los bomberos de Hinojo que colaboraron en la construcción de este espacio que hoy es su hogar.

Luego de disfrutar de un catering a cargo de Marcelo Sequeira, y agradecer por las donaciones de carne al señor Daniel Ayçaguer, llegó el momento de los reconocimientos.

La Jefatura y el Consejo Directivo entregaron dos placas muy especiales en esta noche. Por un lado se hizo el debido reconocimiento a la vecina Marcela Heinrich, quien se mostró muy emocionada y agradecida por ello, destacando que “todos los vecinos de Hinojo pusimos nuestro granito de arena por este destacamento, porque sabemos que los héroes son ellos -los bomberos-“.

Por último, se reconoció al Comandante Mayor Marcelo Menchaca, impulsor y pilar fundamental de este destacamento que hoy lleva su nombre. Agradecido por este presente, el Cdte. dedico este momento a su familia, atravesada por Bomberos, y agradeció a sus camaradas por todos estos años. “Nací bombero, moriré bombero, y elegiría ser bombero siempre”.

La cena contó con sus momentos de baile musicalizados por los Bomberos Darío Alfonzo, Carlos Marfurt y Gastón Stanley para finalizar con un brindis y corte de la torta realizada por Marta Torregiani.