Elecciones en Brasil: Bolsonaro le saca una ventaja de casi ocho puntos a Lula

Brasil cerró sus colegios electorales a las 17.00 hora local de este domingo y rápidamente comenzó la difusión de los primeros resultados que, hasta el momento, le dan una importante ventaja a Flávio Bolsonaro.

La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador se perfilaba reñida: ambos superaron el 40% de las preferencias en todos los sondeos recientes. Si ninguno alcanza más del 50% de los sufragios, no habrá una segunda vuelta el 25 de octubre. De lo contrario, la presidencia se definirá en el balotaje.

Cerca de 159 millones de electores estaban habilitados para elegir al presidente, a los gobernadores de los 27 estados, a 513 diputados federales y a dos tercios del Senado, además de renovar las asambleas legislativas regionales. El sistema electrónico de votación, utilizado desde 1996, suele permitir que los resultados se conozcan pocas horas después del cierre.

La jornada comenzó a las 08.00 y transcurrió sin graves incidentes, aunque hubo alertas por fuertes lluvias en algunas regiones. Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, votó en Río de Janeiro y dijo: “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”.

Lula votó en São Bernardo do Campo, en las afueras de São Paulo, y planteó la elección como una disputa entre “la democracia y la barbarie”, expresión con la que aludió al bolsonarismo.