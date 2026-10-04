El Fortín ganó, pero no le alcanzó y quedó eliminado del Regional

El Fortín cerró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur con una victoria, aunque el resultado conseguido en el estadio Ricardo Sánchez no fue suficiente para alcanzar el objetivo. El equipo del barrio Luján derrotó 2 a 0 a Estudiantes, pero la remontada de Argentinos de 25 de Mayo ante Loma Negra terminó con sus posibilidades de avanzar a la segunda instancia.

Los dirigidos por Miguel Diorio llegaron a la última fecha de la Zona 7 con una premisa clara: estaban obligados a ganar y, además, necesitaban que Loma Negra no perdiera como local frente a Argentinos de 25 de Mayo. Estudiantes, en tanto, ya tenía asegurado su lugar en la siguiente fase.

El conjunto fortinero salió decidido a buscar el triunfo y, pese a jugar buena parte del complemento con un hombre menos, logró quedarse con los tres puntos. La expulsión de Bernardo Junger complicó el panorama, pero el equipo no renunció a su objetivo y encontró las respuestas necesarias en el tramo decisivo.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. Nicolás Lareu apareció para marcar el 1 a 0 y darle vida a El Fortín, mientras que Martín Ferreira amplió la diferencia para establecer el 2 a 0 definitivo.

A partir de allí, todas las miradas estuvieron puestas en lo que sucedía en la Villa Alfredo Fortabat, donde Loma Negra recibía a Argentinos de 25 de Mayo. El equipo local comenzó ganando 1 a 0 durante el segundo tiempo y, con ese resultado.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. En apenas cinco minutos, el elenco de 25 de Mayo consiguió dar vuelta el marcador y pasó a ganar el partido. Ese resultado sentenció las aspiraciones del conjunto de Miguel Diorio.

De esta manera, Argentinos de 25 de Mayo se quedó con el segundo boleto de la Zona 7 y acompañará a Estudiantes en la próxima instancia del Torneo Regional Federal Amateur.