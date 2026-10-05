La Kerb en San Miguel, hasta que las velas dejaron de arder

Una vez más, y cada vez con más público, Colonia San Miguel fue una fiesta este domingo con la celebración de su cumpleaños, el 145º desde el asentamiento de aquellos colonos que llegaban desde el lejano Este de Europa, y la Kerb.

El punto culminante volvió a ser el spitcher o la lluvia de cerveza, aunque no le faltaron atracciones artísticas, gastronómicas, juegos para los más chicos, feriantes arribados desde diversos puntos del territorio bonaerense.

Sebastián Tarántola, presidente de la Sociedad de Fomento de este bello pueblo del interior olavarriense, agotado aún en la mañana de este lunes al cabo de un fin de semana tan intenso, se mostró más que complacido con el balance de la fiesta.

“No habíamos tomado nota de la magnitud y de la cantidad de gente que había, porque nosotros andábamos en la calle, abocados al trabajo de la organización, preocupados por el más mínimo detalle para que todo esté bien, pero cuando subimos al escenario para hacer el spitcher quedamos sorprendidos con todos mis compañeros. No podíamos creer la cantidad de gente que había” confesó Tarántola.

Se trata de una búsqueda que se repite año tras año: “Es lo que queremos como comisión, agregarle algo más a la Fiesta, que la gente se acerque al pueblo, que a todas las instituciones les vaya bien, pero la verdad que esto superó totalmente nuestras expectativas”.

“Terminaron todas las instituciones felices. Los emprendedores con los que estuvimos hablando trabajaron bien, los food trucks se fueron re contentos. Por ahí hubo cositas, pero mínimas, como el tema del Internet, que el año que viene vamos a tener que solucionar, pero cosas muy chiquitas” reportó.

La Fiesta de la Kerb, la celebración de otro cumpleaños de Colonia San Miguel no fue sin dificultades en la previa. “Nos costó mucho juntar la plata. Venimos de hacer unas refacciones en el salón y estamos pagando, entonces se nos estaba haciendo cuesta arriba ver la posibilidad de traer más ballets. Por fortuna tuvimos una entradita de plata y ahí más o menos empezamos a reflotar”.

En este sentido destacó el apoyo recibido de parte del intendente Maximiliano Wesner, la titular de Cultura Sofía Arévalo, el secretario de Desarrollo Productivo Gastón Sarachu, el staff del Municipio, empresarios locales y del resto del Partido.

Tarantola subrayó que el objetivo siempre es hacer una fiesta alemana, por ello lamentó la ausencia de un ballet de la comunidad y no fue posible la llegada de la orquesta que se hizo presente en la edición anterior. “Nos inclinamos por un cierre con la ‘F Etchemendy’ y la verdad que la rompieron los chicos” celebró.

El dirigente fomentista ponderó la presencia de público de ciudades vecinas como Azul, Rauch, Cacharí, así como feriantes de Mar del Plata, Navarro, Miramar, Gonzales Chaves, Necochea.

“El sábado no nos ayudó mucho el clima, pero el domingo estuvo bárbaro, la gente estaba chocha, una gente peruana puso una feria de ropa con unos precios buenísimos, armamos un patio de juegos muy grande que trajimos de Mar del Plata. La ‘F Etchemendy’ terminó alrededor de las 20.30 y podrían haber tocado un rato más porque la gente quería más. Prácticamente no hacía frío y algunos se quedaron tomando una cervecita como hasta las 10 de la noche” cerró.