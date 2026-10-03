En marcha la 30° edición de la Feria del Libro y 5° festival del Libro

Con la puesta en marcha de distintos talleres pero también con la habilitación de los espacios exclusivos para bibliotecas y escritores olavarrienses, dio marcha en la mañana de este viernes la 30° edición de la Feria del Libro y 5° del Festival del Libro.



El evento, organizado desde el Municipio junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, volverá a tener al Centro Cultural Municipal “San José” como el espacio donde confluirán el arte, la literatura, el amor por la lectura, pero también la recreación, música en vivo y la difusión de nuestra cultura.



Las propuestas continuarán con el siguiente calendario:



Sábado 3 de octubre

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

15:00 hs: Taller de Fanzine Poéticos, libros temáticos de bolsillo – Biblioteca Popular Héctor Amoroso

16:00 hs: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia

17:00 hs: Voces protagonistas: cuentos, música e inclusión – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

18:00 hs: Voces protagonistas: cuentos, música e inclusión – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

PATIO BIBLIOTECAS

15:00 hs: Taller de la memoria para personas mayores – Biblioteca Popular Independencia

AUDITORIO 1

16:00 hs: Amelia Gallastegui y Silvina Coronel presentan “Universos que habitan en las palabras. Diálogos fecundos entre filosofía y poesía” y “Discusiones inconducentes. Un recorrido dialógico entre el concepto de género en J. Scott y en J. Butler”.

18:00 hs: Editorial Del Altillo presenta “Corazón de bandoneón” poesía y tango junto al libro “Tres hermanos para el tango” de Silvio Pucci.

20:00 hs: Presentación de la escritora Julia Rosemberg “Eva y las mujeres, historia de una irreverencia”.

AUDITORIO 2 (sala 5)

17:00 hs: Mesa de poesía integrada por Mara Pérez Manggieri “Dimensiones de mudanza” – Edgardo Zouza “El áspero crepitar de la luz” y Mirta Inés Pérez “Fuego de intemperie”

18:00 hs: Taller Literario Alfonsina “En las voces de las protagonistas”

19:00 hs: Gabriela Exilart presenta sus nuevas novelas dos historias un mismo territorio: “El secreto de Azucena” y “Tierra herida”

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sector de grabado

Arte literario al paso

16:30 hs: Show de magia Mago Eddy

19:00 Apertura oficial de la

20:30 hs: Música en vivo: “Los Grillos”



Domingo 4 de octubre

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

17:00 hs: Coro “Mi Tierra” presentación de Ensamble de Voces – Biblioteca Crucero General Belgrano

18:00 hs: Coro “Mi tierra” presentación de Ensamble de Voces – Biblioteca Crucero General Belgrano

AUDITORIO 1

16:00 hs: Escritor Sebastián Fazio Saga de alta fantasía Edrenor. Primer libro de la pentalogía “Antes del Fuego”.

17:00 hs: Mesa integrada por las escritores Sandra Orsatti “Voces que sanan” – Patricia Timo “Valdivia” y Melisa Carreras “Impostora: la novela de esa voz en tu cabeza”.

19:00 hs: Editorial Del Altillo presenta al escritor Carlos Verucchi con su libro “Lo que somos cuando fue”.

AUDITORIO 2

16:00 hs: Mesa integrada por los escritores Juan Cruz Maidana con “Centinela de los destinos: no siempre controlamos nuestras vidas”: la búsqueda de la verdad puede cambiarlo todo y Silvio Bayle con “la llamaremos anna”.

17:00 hs: Presentación de libro Claudio Ledesma “La palabra en escena” y “Olga y los Pájaros”

18:00 hs: Mesa integrada por los escritores Antonella Tapia “Eventos canónicos” y Julio Bologna “Muerte se escribe con V”.

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Arte literario al paso

15:00 hs: Apertura de los “Cincuenta que cuentan”

16:00 hs: Taller poemario móvil, Escrituras entre el Caparazón y La Tela

18:00 hs: Set de vinilos Juan Fleitas



Lunes 5 de octubre

La feria va a tu localidad. Grupo Cincuenta que Cuentan recorren localidades llevando la Feria del Libro



Martes 6 de octubre

8:00 a 20:00 horas - Narratón de cuentos en el Centro Cultural San José con los Cincuenta que Cuentan.



Jueves 8 de cuentos

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

9:00 hs: Susurradores y susurros: construcción de susurradores – Biblioteca Coty Laborde

14:00 hs: Susurradores y susurros: construcción de susurradores – Biblioteca Coty Laborde

15:00 hs: Dibujo y pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi

16:00 hs: Dibujo y pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi

17:00 hs: Dibujo y pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi

18:00 hs: Bordado – Biblioteca Popular Armando Collinet

Auditorio 1

18:30 hs: Lanzamiento del programa “Memoria Itinerante”

Exposición de la muestra “Los caminos de la Memoria” en el marco de los 50 años del golpe cívico militar.

20:00 hs: Presentación “La comunicación política en disputa” – Victor Taricco, Diego Villanueva y Tomás Aguerre.



Viernes 9 de octubre

SALA DE BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

9:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

10:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

11:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

14:00 hs: Taller de Fanzines Poéticos (libros plegados de bolsillo) – Biblioteca Héctor Amoroso

15:00 hs: Taller lengua de señas – Biblioteca Mahatma Gandhi

16:00 hs: Taller lengua de señas – Biblioteca Mahatma Gandhi

17:00 hs: Charla sobre el ferrocarril – Biblioteca Mahatma Gandhi

PATIO BIBLIOTECAS

14:00 hs: Representación de leyenda a cargo de la Escuela N° 503

14:00 hs: Taller de ciudadanía digital y convivencia de red – Biblioteca Popular Independencia

15:00 hs: Taller de ciudadanía digital y convivencia de red – Biblioteca Popular Independencia

AUDITORIO 1

18:00 hs: Editorial UNICEN presenta a la escritora Valeria Aramburu con su libro “Las alas de Pakita”

20:00 hs: Presentación del escritor Pablo Ramos “Moverse hacia la ternura”

AUDITORIO 2 (sala 5)

17:00 hs: Presentación de “La leyenda del arroyo” y “La leyenda del cerro largo” a cargo del taller de infancias de la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”

18:00 hs: Presentación de “La fuerza de la mujer alemana” a cargo del taller de la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”.

19:00 hs: Taller de letras de canciones coordinado por Guillermo Del Zotto.



Sábado 10 de octubre

SALA DE BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

15:00 hs: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia

16:00 hs: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia

17:00 hs: Presentación del Taller Alfonsinas – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

18:00 hs: Presentación del taller alfonsina – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

AUDITORIO 1

17:00 hs: Mesa de literatura infantil integrada por Luciana Maistrello con “Un viaje a mundo diverso” y Marcelo Vercelli con “Falucho – Historias infantiles suburbanas”

18:00 hs: Mesa de la memoria, en el marco de los 50 años del golpe civico-militar. Presentación de libros de: Pablo Torres con “El mar vacío” y Jorge Meza con “Desde las sombras del tiempo”

19:00 hs: Presentación del libro “Las musas en casa, historia de nuestros objetos” – Maribel García

20:00 hs: Presentación del escritor César González “Elogio del resentimiento”

AUDITORIO 2 (sala 5)

18:00 hs: Editorial del altillo presenta los libros “La isla de los zombies” y

“Música para bonsáis” de Guillermos Del Zotto.

19:00 hs: Laura Miranda presenta el libro “Laberinto del alma” y un recorrido por sus obras

20:00 hs: Hernán Labate presenta la colección “Una península en llamas”, ambientada en la guerra civil española.

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sector de grabado

Arte literario al paso

16:00 hs: Show de Circo Ancestral

20:30 hs: Música en vivo “Sur.Co”



Domingo 11 de octubre

SALA DE BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

17:00 hs: Presentación del cuento “Hermanos” de Sandra Menguil – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

18:00 hs: Presentación del cuento “Hermanos” de Sandra Menguil – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

AUDITORIO 1

17:30 hs: Libros de Diego, Voces del Cerro – presentación del escritor Diego Javier Rojas y canciones de todos los tiempos.

20:00 hs: Presentación de la escritora Dolores Reyes “La literatura nos salva”

21:00 hs: Charla con el actor y guionista Ariel Staltari

AUDITORIO 2 (sala 5)

17:00 hs: Mesa desarrollo personal y autoayuda integrada por Carla Gorlero con “Doce constelaciones y una que no fue” – Darío Lardapide con “No somos media naranja” y Daniel Fanesi con “Confesiones de un sexólogo”.

19:00 hs: Presentación de la escritora Alejandra Kamiya “Escribir desde el cuerpo”

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sector de grabado

Arte literario al paso

16:00 hs: Taller poemario móvil, escrituras entre el Caparazón y La Tela

18:00 hs: Set de vinilos Juan Fleitas.