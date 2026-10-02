Habrá cinco días sin bancos en noviembre por los feriados por el Papa y el Día del Bancario

La visita del Papa León XIV a la Argentina alteró la agenda bancaria de noviembre, ya que a partir de una resolución que publicó el Banco Central este viernes se confirmó que durante cinco días consecutivos del mes próximo no habrá atención en las sucursales bancarias del país por motivo de los feriados que se corresponden con el gran evento apostólico y la celebración del Día del Bancario.

El viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario, por lo cual las sucursales bancarias se encontrarán cerradas en todo el país. Luego, una vez concluido el fin de semana, los bancos no abrirán tampoco el lunes 9 de noviembre, ya que el Gobierno decretó un feriado nacional por la llegada del Sumo Pontífice al país.

Finalmente, a través de la Comunicación “A” 8487, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió hoy un feriado bancario para el martes 10 de noviembre en coincidencia con la agenda de León XIV en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

De esta manera, del viernes 6 de noviembre al martes 10 inclusive de ese mes no habrá servicio bancario en todo el país. La restricción se extiende por un día más para los usuarios de la provincia de Buenos Aires, ya que el Gobierno decretó un feriado exclusivo para el miércoles 11 de noviembre por ser la última fecha en la que el Pontífice estará en el país oficiando una misa en Luján.

Pese a los feriados, los clientes bancarios podrán continuar utilizando buena parte de los servicios digitales y electrónicos de las entidades. Seguirá vigente la posibilidad de hacer transferencias, pagos, consultas de movimientos y operaciones mediante home banking y aplicaciones bancarias, además de utilizar tarjetas de débito y crédito.

El BCRA indicó que los cajeros automáticos también continuarán disponibles para extracciones, transferencias y otras operaciones.