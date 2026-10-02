“Sé que están muy metidos en pelear el torneo”

La búsqueda de un centrodelantero referente de área sólo necesitaba el nombre. Los dirigentes de Racing habían elegido una jugada estratégica: salir a buscarlo una vez atravesada la fase de grupos y el objetivo se consiguió luego de las goleadas consecutivas sobre Embajadores y Balonpie de Bolívar.

El lunes ya estará entrenando a las órdenes de Carlos Tavare el miramarense Vicente Barberini. Perfil de un tradicional “9”, divisiones inferiores en un club importante de Buenos Aires (Vélez Sarsfield) y pese a su juventud (24 años) un largo recorrido por clubes del ascenso.

El scouting de Mario Giacomaso y Cía. antes del final exitoso tuvo una ayuda invalorable. “Con Quimey (Marín) jugué este año en Otamendi y compartí plantel en Santamarina en 2024 y a Seba Alvarez lo conozco del pueblo, de acá, de Otamendi” contó.

“Sebastián Alvarez me comentó que el club tenía la intención de contactarse conmigo para ver si existía la posibilidad de incorporarme y fue todo bastante rápido, así que en estos días me sumaré” anunció.

Vicente viene de sacarse una pesada carga junto con el plantel de Círculo Deportivo, que fue mantener la categoría al cabo de un dramático desempate con Sol de Mayo de Viedma, con definición por penales incluida. “Es un partido que nadie quería jugar, pero tocó así, había que asumirlo y por suerte pudimos sacarlo adelante” celebró.

Por ex compañeros y amigos llega a un lugar conocido: “Conozco bastante de Racing, de seguirlo cuando Sebastián se fue a jugar allá. Sé que estuvieron muy cerca del ascenso y que no se les pudo dar”.

“El año pasado me tocó jugar el Regional con Deportivo Norte y venía siguiendo la campaña de Racing a la par de lo que jugábamos nosotros. Lo primero que me comunicaron de parte del club y Seba (Alvarez) es que están muy metidos en pelear el torneo, que están trabajando para eso, que hay un lindo grupo y yo me sumaré para dar una mano” prometió el goleador que sumó el chaira.

“No me encasillo en un solo lugar. Sé que puedo jugar entre los centrales, bajar si el equipo lo necesita, pero siempre con la mentalidad de atacar. Uno además trata de estar en contacto con la pelota porque a veces el equipo necesita sumar faltas para sumar metros en la cancha y me gusta dar un mano en eso también” se autodefinió.

Mirando para atrás Vicente, que fue noticia en las últimas horas por su incorporación a Racing, en 2024 su nombre sonó en los principales medios de Buenos Aires ante un interés del Inter de Miami. “Yo venía teniendo un buen año en Santamarina y salió esa posibilidad, hubo un sondeo de ir para allá”, recordó.

Aunque lo rescata de su memoria como un sueño que no se concretó, no se borraron esas horas que por su cabeza rondaba la idea de jugar con el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Cuando me lo dijeron las ganas eran impresionantes. Lamentablemente después no se dio. Fue una lástima” confesó.