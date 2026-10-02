Con la Kerb y Feria del Libro como eventos destacados, las actividades del fin de semana

Este fin de semana Olavarría y las localidades tendrán una gran oferta de actividades para realizar en familia, con la 30ª Feria del Libro y el 5º Festival del Libro en el Centro Cultural “San José” como el evento destacado, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo y luego, el próximo fin de semana.



La feria contará con una programación amplia y diversa, pensada para toda la familia, que incluye presentaciones de libros, charlas con autores y autoras, talleres literarios, espectáculos, propuestas educativas y espacios de encuentro en torno a la lectura.



Uno de los ejes principales será la muestra de libros, que reunirá a editoriales, librerías locales, autores regionales y producciones independientes, con una gran variedad de títulos y géneros para recorrer, descubrir y adquirir. Se trata de una propuesta que busca fomentar la lectura, la participación y el acceso al libro en toda la comunidad.

Sábado 3

De 14 a 16, en el Centro Cultural Municipal Sierras Bayas se desarrollará el taller de “Juegos teatrales”, una propuesta libre y gratuita para explorar el humor, la expresión corporal y el encuentro a través del juego (se recomienda asistir con ropa cómoda).

A su término, el Museo La Estación Sierras Bayas albergará el Taller de collage “El Club del Universo Pegado” donde recortarán, mezclarán y crearán obras que luego formarán parte de una exposición en el propio museo.



En otra de las localidades, en el Museo Hogar Loma Negra desde las 16:30 se realizará el Ciclo de cine “Calle Málaga” (2025) de Maryam Touzani.



Protagonizada por Carmen Maura, la película trabaja temas como el paso del tiempo, la autonomía, el deseo y el vínculo con el lugar donde vivimos. Propone una mirada poco habitual sobre una mujer mayor que se resiste a quedar definida únicamente por su edad.

Tuvo una recepción destacada en festivales, con premios del público en Venecia y Mar del Plata. Está dirigida a un público interesado en dramas contemporáneos, personajes femeninos y relatos sobre la identidad y la libertad personal.

Domingo 4

El gran evento del domingo, la Fiesta de la Kerb, comenzará en Colonia San Miguel (Av. San Miguel Arcángel) desde las 12. En el marco de los 145 años de su fundación, ya comenzaron las actividades por la Fiesta de la Kerb 2026, la celebración más esperada por la comunidad, que mantiene viva la identidad y la tradición de los alemanes del Volga.



La programación incluye misas, actos protocolares, muestras en el Museo, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Desde las 8 horas se ubicarán emprendedores y artesanos sobre la Avenida San Miguel Arcángel. A partir del mediodía comenzará la venta de comidas típicas, artesanías y puestos gastronómicos.



Desde las 19 en la Sociedad Española se presentará el Quinteto Municipal de Vientos. En esta oportunidad, interpretarán un programa especial bajo el título “Ecos de España”.

