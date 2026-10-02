Libertas continúa con propuestas educativas y destaca sus proyectos tecnológicos

El Colegio Libertas continúa desarrollando distintas propuestas educativas que atraviesan los niveles Maternal, Inicial, Primario y Secundario, con actividades que buscan complementar los aprendizajes dentro y fuera del aula.

Entre las novedades, se destaca la participación de los alumnos de 5° año Benicio Castañares y Pedro Sarra Bezzoni, quienes lograron avanzar a la instancia final de las IV Olimpiadas Federales de Informática y Robótica (OFIRCA) 2026. El certamen es organizado por la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), junto con ADEEPRA, y tiene alcance nacional.

Desde la institución señalaron que la propuesta apunta a impulsar el uso de las tecnologías, además de fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. En este sentido, destacaron el trabajo que se viene realizando a través del programa de robótica “Digital House”, implementado en los cursos superiores del nivel secundario.

Aprendizajes fuera del aula

Los alumnos de 2° año del nivel secundario realizaron además una salida educativa a Mar del Plata, como cierre de un trabajo conjunto entre las áreas de Prácticas del Lenguaje, Inglés y Educación Física.

Durante el viaje visitaron el Centro Cultural Victoria Ocampo, donde pudieron intercambiar experiencias con escritores locales y participar de una visita guiada en inglés. Los contenidos y experiencias recogidos durante la actividad serán incorporados a la Revista Digital de Libertas.

La propuesta también incluyó una visita para conocer el proceso de fabricación y el plan de negocios de las heladerías Lucciano’s, además de diferentes instancias de aprendizaje y recreación en la ciudad.

Por otra parte, los alumnos del último año del nivel primario participaron junto al Colegio Estrada de “Geometría que vuela”, una propuesta que combinó matemática, creatividad y juego. La actividad permitió abordar conceptos vinculados con la geometría de una manera concreta y lúdica, al tiempo que promovió el intercambio y el vínculo con otra comunidad educativa.

Actividades para las familias y el nivel Inicial

En el Maternal, el Equipo de Orientación Educacional, junto con directivos y docentes, llevó adelante un taller para las familias denominado “Criar y acompañar en la primera infancia”.

El encuentro estuvo destinado a compartir experiencias y conversar sobre distintos desafíos vinculados con la crianza, con la participación de padres y familiares de los alumnos.

En tanto, los alumnos del Jardín Libertas participaron de la segunda edición de la Expo Inicial, donde pudieron mostrar producciones realizadas en diferentes áreas, entre ellas arte, informática, juegos y ciencia. La iniciativa buscó poner en valor los aprendizajes y el desarrollo integral de los chicos.

También continúa el trabajo de articulación entre los distintos niveles del colegio, con visitas de alumnos, encuentros entre docentes, trabajos en equipo y producciones conjuntas en diferentes áreas. El objetivo es acompañar el recorrido educativo de los estudiantes desde el Maternal hasta la finalización del nivel secundario.

Inscripciones para el ciclo 2027

De cara al ciclo lectivo 2027, el Colegio Libertas informó que se encuentra abierta la posibilidad de incorporarse a su propuesta educativa en los niveles Maternal e Inicial, Primaria y Secundaria, de acuerdo con las vacantes disponibles.

La institución indicó que existen beneficios académicos y descuentos especiales en los aranceles. Las personas interesadas pueden recibir asesoramiento personalizado a través del sitio web de Libertas o comunicándose al teléfono 2284 410276.

