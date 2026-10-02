Debut y despedida para Fede Chingotto en Rotterdam

El debut de Fede Chingotto en el Premier Padel de Rotterdam terminó este viernes en los cuartos de final. El olavarriense, junto al español Alejandro Galán, no pudo avanzar a las semifinales y cayó ante Franco Stupaczuk y Jon Sanz por 6-4 y 6-4.

El penúltimo turno de la jornada en Rotterdam ofrecía un auténtico partidazo entre dos parejas de los primeros puestos del ranking FIP. Por un lado, Chingotto-Galán, ubicados como segunda pareja del escalafón; por el otro, Stupaczuk-Sanz, quintos preclasificados.

Pese al favoritismo previo del olavarriense y el madrileño, el chaqueño y el navarro ingresaron al 20x10 con la convicción de que podían dar el golpe. Desde el comienzo, desplegaron un gran nivel y, apoyados en la intensidad física que los caracteriza, marcaron el ritmo del partido.

Stupaczuk y Sanz encontraron rápidamente las respuestas y se quedaron con el primer set por 6-4, dando el primer paso hacia las semifinales.

En el segundo parcial, los dirigidos por Cristian Arias mantuvieron el alto nivel y continuaron presionando a sus rivales. La diferencia llegó en el 4-2, cuando dispusieron de dos oportunidades de quiebre al resto para ampliar la ventaja.

Sin embargo, Chingotto y Galán reaccionaron en un momento determinante. Sacaron a relucir su carácter, salvaron la situación y lograron recuperar terreno hasta igualar el marcador 4-4.

Parecía que ese pasaje podía convertirse en un punto de inflexión para la pareja número dos del ranking, pero Stupaczuk y Sanz volvieron a mostrar solidez. Templaron los nervios, consiguieron un nuevo quiebre y, esta vez, no dejaron escapar la oportunidad.

Con otro 6-4, sellaron la victoria y dejaron a Chingotto y Galán fuera del certamen neerlandés.



