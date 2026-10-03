Estudiantes se quedó con el clásico ante Racing y festejó en el Maxi

Estudiantes se quedó este viernes con una nueva edición del clásico olavarriense de básquetbol. En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, el equipo albinegro venció a Racing por 85 a 80, luego de dominar buena parte del encuentro y soportar una importante reacción de la visita en el tramo final.

El conjunto local comenzó mejor y rápidamente logró establecer diferencias. Con efectividad desde el perímetro, especialmente en los primeros minutos y con Santiago Dilascio como protagonista, Estudiantes tomó el control del juego. Racing intentó responder, pero se encontró con una defensa que le generó dificultades para encontrar fluidez en ataque.

El Chaira no consiguió hacer prevalecer el juego de Martín Delgado, una de sus principales cartas ofensivas, mientras que del otro lado apareció Federico Marín para asumir protagonismo y sostener la ventaja del Bata. Estudiantes cerró el primer cuarto arriba por 25 a 14.

En el segundo parcial, Racing mostró una reacción y consiguió reducir la diferencia a nueve puntos. La aparición de Jeremías Sandoval le permitió a la visita encontrar respuestas ofensivas y volver a meterse en partido.

Sin embargo, cada vez que el Chaira intentó acercarse, Estudiantes encontró una respuesta. Dilascio volvió a aportar desde el perímetro y Marín apareció con un 2+1 que le permitió al Bata recuperar aire y mantener el control. Con mayor efectividad en los momentos importantes, el local llegó al entretiempo con una ventaja de 49 a 36.

Tras el descanso, Racing ajustó su defensa y mostró otra actitud para intentar cambiar el desarrollo. El Chaira logró recortar nuevamente la diferencia y llegó a ubicarse a diez puntos, generando cierta incertidumbre en el conjunto local.

Estudiantes, de todos modos, volvió a encontrar soluciones en el tiro exterior. Cada vez que Racing amenazó con acercarse, el Bata respondió con lanzamientos de tres puntos que le permitieron mantener una distancia considerable. El tercer cuarto terminó 67 a 55 para el dueño de casa.

En el último parcial se produjo la reacción más importante de Racing. Estudiantes perdió efectividad en ofensiva y la visita aprovechó para crecer en el juego. El equipo dirigido por Matías Orlando ajustó su defensa, comenzó a encontrar mejores porcentajes y fue recortando progresivamente la diferencia.

El Chaira llegó a los últimos minutos con posibilidades concretas y, a falta de un minuto, se colocó a solamente cinco puntos, con el marcador 80-75. El cierre ganó en intensidad, pero Estudiantes logró sostener la ventaja y respondió en los momentos decisivos.

Finalmente, el Bata pudo aguantar la presión y cerró el partido con victoria por 85 a 80, para quedarse con un nuevo clásico olavarriense y sumar un importante triunfo en el Pre-Federal.

En cuanto a los máximos anotadores, Federico Marín fue el goleador de Estudiantes con 22 puntos, acompañado de muy buena manera por Santiago Dilascio, que aportó 20 unidades.

En Racing, en tanto, se destacó Martín Delgado, quien con 27 puntos fue el máximo anotador del partido y la principal referencia ofensiva del Chaira. También tuvo un aporte importante Manuel Yaben, que terminó el encuentro con 17 puntos para el conjunto dirigido por Matías Orlando.



Derrota de Pueblo Nuevo en Mar del Plata

El Albiverde cayó por 88 a 76 ante Kimberley, en una nueva fecha del Torneo Prefederal.

En el elenco conducido por Cristian Sánchez , Nicolás Lorenzo fue el máximo anotador del partido con 27 puntos, aunque su producción no alcanzó para cambiar el destino del encuentro. También tuvo una actuación destacada Federico Vázquez, quien aportó 18 unidades.

Finalmente, Kimberley cerró mejor el juego y se quedó con el triunfo por 88 a 76, dejando a Pueblo Nuevo sin poder sumar en su presentación fuera de Olavarría.