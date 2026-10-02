Hay momentos que quedan guardados para siempre. Para Pilar García Maroa, este domingo será, sin dudas, uno de ellos. La jugadora de Estudiantes formó parte del plantel de la Selección Argentina U15 que se consagró campeona de la Copa Kenia – Comercial Eldorado, disputada en Puerto Iguazú, Misiones.

La experiencia fue especial para la joven basquetbolista olavarriense, que transitó una semana de mucha intensidad, aprendizaje y competencia, compartiendo cancha con algunas de las mejores jugadoras de su categoría a nivel nacional.

“Fue una de las mejores semanas de mi vida, una de las mejores experiencias que pude vivir con el básquet. La pasé muy bien dentro de la cancha, me sentí cómoda y siento que pude soltarme bien”, contó Pilar al repasar lo vivido.

El certamen también le permitió enfrentarse a una de las selecciones más importantes de la región. Argentina se midió con Brasil en dos oportunidades y, si bien en el primer duelo sufrió una derrota ajustada, tuvo la posibilidad de revancha en el partido decisivo.

“Fue muy buena la experiencia, fue casi perfecto, si no fuera por el partido perdido”, reconoció. Y sobre los cruces ante el seleccionado brasileño, explicó: “Arrancamos con Brasil, el primer partido fue un poco más difícil que el segundo. Lo perdimos por tres ahí en el último minuto, no se sabía quién iba a ganar”.

La revancha llegó en la final. El equipo argentino analizó aquel primer encuentro, corrigió detalles y logró imponerse en el partido que definió el título.

“Por suerte en la final ajustamos cosas, vimos videos, mejoramos y le pudimos ganar defendiendo bien, poniendo garra y toda la energía que teníamos”, destacó García Maroa.

Un proceso que continúa

La consagración en Misiones fue un nuevo capítulo dentro de un proceso que comenzó tiempo atrás y que tiene como objetivo llegar a la conformación definitiva del seleccionado nacional U15.

Pilar tuvo su primera experiencia en un proceso selectivo en Mar del Plata, donde participó de un entrenamiento con jugadoras de la zona. Fueron dos prácticas durante una misma jornada y, posteriormente, consiguió avanzar a la siguiente instancia.

El paso siguiente fue una concentración en el CeNARD, en Buenos Aires, junto a un grupo de entre 30 y 35 jugadoras de la zona Sur y Centro del país.

“Estuvimos una semana completa en el CeNARD, entrenamos en la cancha de Obras, hacíamos doble turno y gimnasio. Fue bastante intenso, pero sirvió para conocernos y jugar en equipo”, relató.

Ese período de preparación permitió sumar herramientas tanto desde lo deportivo como desde lo grupal. La exigencia de los entrenamientos y la convivencia fueron parte fundamental de un proceso que ahora tendrá nuevas etapas.

La mirada de la jugadora de Estudiantes está puesta precisamente en ese futuro. La Copa Kenia ya quedó atrás y el próximo objetivo es integrar la lista definitiva para la Americup.

“Ahora mi objetivo es poder entrar en esas 12 jugadoras, ajustar todo lo de este torneo que no haya salido de la mejor manera y mejorar. El principal objetivo es entrar en esas 12”, afirmó.

Con una experiencia internacional en el bolsillo, un título junto a la Selección Argentina y nuevos desafíos por delante, Pilar García Maroa continúa dando pasos dentro de un proceso que recién comienza.

