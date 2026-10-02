Crearán un parque urbano en un predio minero cedido por la Provincia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso eliminar un inmueble de la Reserva Fiscal de Sierras Bayas para que sea cedido al municipio y destinado a la creación de un parque urbano recreativo, cultural y deportivo. La medida quedó formalizada a través del Decreto 1534/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.



El predio, identificado catastralmente como Circunscripción XX, Parcela 1435a, formaba parte de la zona de aprovechamiento del subsuelo declarada en 1959. Allí funcionaba la mina de arcilla "Catriel", inscripta en 1968 en el Registro de Minas de la provincia.



La iniciativa partió de un pedido de la Municipalidad de Olavarría, que solicitó el predio para incorporarlo a un proyecto de desarrollo turístico y recreativo de interés público. Según el texto, el objetivo es preservar el patrimonio local, promover el turismo sostenible, generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y fortalecer la identidad minera del distrito.



El municipio se comprometió a realizar, una vez formalizada la cesión, las tareas de remediación ambiental, saneamiento, limpieza y acondicionamiento necesarias para recuperar el espacio y ponerlo en valor, con el fin de crear un parque urbano emblemático para la región.



En esa línea, la Subsecretaría de Minería del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica declaró este año la caducidad de la concesión por encontrarse inactiva y, luego, anuló el registro de la mina ante la inviabilidad de una explotación futura del yacimiento, de acuerdo con inspecciones e informes técnicos.



El decreto detalla que la parcela carece actualmente de interés minero, ya que no es viable su explotación ni su concesión a particulares.



En el documento se establece que la desafectación se realiza exclusivamente para ese fin y con el cargo de cumplir con el proyecto. Además, encomienda al Ministerio de Economía concretar la cesión, transferencia o puesta a disposición del inmueble al municipio. La norma lleva las firmas de Kicillof y de los ministros de Producción, Augusto Costa; de Economía, Pablo López y de Gobierno, Carlos Bianco.

