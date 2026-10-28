CTERA convocó a un paro nacional este jueves para exigir Justicia por la docente correntina

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina decidió convocar este jueves 29 de octubre a una jornada nacional de duelo, con paro nacional y movilizaciones y acciones en todo el país para exigir Justicia por Nancy Estela Godoy, la docente correntina que apareció sin vida este miércoles en una zona rural de esa provincia.

La medida impactará en la provincia de Buenos Aires dado que desde Suteba (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) manifestaron su adhesión a la jornada.

El comunicado enviado por CTERA señaló el "manifestamos profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre".

"Desde CTERA abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base SUTECO, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos", siguió.

Ante esta situación, "la Junta Ejecutiva de CTERA convoca para este jueves 29 de octubre a una Jornada nacional de duelo, con paro nacional, movilizaciones y acciones en todo el país. Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia".

Además expresaron su reclamo "al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente".

"Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional", detallaron en el pronunciamiento desde la entidad sindical.