Fútbol Femenino: jugaron Inferiores y Primera División

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con los segundos torneos del año para la rama femenina con partidos entre sábado y domingo.

El pasado sábado, en forma completa, se jugó la novena fecha para las categorías formativas femeninas, en el marco del torneo “Andrea Serris” y ya se juegan instancias de definición.

Por otro lado, con tres partidos, jugados en distintos horarios, el domingo se cumplió con la octava fecha del torneo de Primera División.

Municipales ganó y es el equipo que lidera, mientras que Club Ciudad igualó y quedó a dos puntos, aunque con un encuentro menos, en la lucha por el “1” de la etapa regular. También El Fortín se quedó con su partido y descontó, aunque no hubo movimiento en la tabla de posiciones.

Los resultados:

En Primera División:

Colonias y Cerros 3 (Laura García, Mariela De la Quintana y Nahir Olivetto) - 3 (Jazmín Vailati -2- y Bianca Zibecchi) Club Ciudad de Olavarría

El Fortín 2 (Camila Molina) – 0 Ferro

Racing 0 - 4 (Micaela Vivas, Florencia Prodan y Magdalena Angueira -2-) Municipales

Sub13

Municipales 2 (Samira Valdebenito y Jazmín Landoni) - 1 (Amy Benito Mondi) Ferro

El Fortín 0 - 3 (Oriana Telechea y Emma Lara Lalanda -2-) Racing

Sub15

Municipales 0 - 6 (Jazmín Bonillo -2-, Tania Pérez -2-, Micaela Vivas y Ainara Fernández) Ferro

El Fortín 0 - 4 (Isabella Ferro Altafini, Martina Campos Coronel, Olivia Fugaracho y Milagros Ortiz Otermín) Racing

Libre: Ferroviario

Fuente: prensa LFO