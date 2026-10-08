Paro docente: el jueves 15 no habrá clases por exigencias salariales y más fondos

En el marco de un reclamo nacional por mejores salarios y más fondos para la educación, docentes de la provincia de Buenos Aires se sumarán a un paro de 24 horas el jueves 15 de octubre.



La medida de fuerza que impactará en territorio bonaerense coincidirá con una Marcha Federal que tendrá epicentro en Buenos Aires y se replicará en otras ciudades del país. Es, indicaron los gremios organizadores, “en defensa de la escuela pública, por salarios dignos, por el financiamiento educativo, la restitución del FONID, la paritaria nacional docente, la defensa de las jubilaciones y de todos los derechos conquistados”.



Entre los sindicatos que adhieren a la protesta está Ctera, que en provincia de Buenos Aires tiene a Suteba como entidad fuerte. También se sumarán los maestros de la FEB y la nueva Asociación de maestrxs, entre otras, lo que hará que el paro tenga alto acatamiento.



Si bien el reclamo tiene como principal objetivo el desfinanciamiento y las políticas del Gobierno nacional, lo cierto es que se da en un contexto donde los gremios bonaerenses vienen reclamando un llamado a paritaria salarial, luego que octubre cobraran sin aumento.



La protesta de docentes coincidirá además con la que harán ese jueves las universidades nacionales, que vienen exigiendo que se cumpla con la Ley de Financiamiento que ya tiene aval de la Justicia. Frente a ello, convocaron a la 5ta. Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, con un spot difundido en redes sociales bajo el lema “¿Cómo se sigue cuando parece que nada cambia? La universidad pública se defiende".



La convocatoria de la quinta Marcha Federal Universitaria está pautada para el próximo jueves 15 de octubre, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con réplicas y movilizaciones en distintas plazas y ciudades de todo el país, incluída Olavarría.

