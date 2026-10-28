Se extiende el plazo para poder anotarse en la Residencia Rural Municipal

Se extenderá el plazo de preinscripción para la Residencia Rural Municipal, correspondiente al ciclo lectivo 2027. Se trata del espacio que fue construido por la actual gestión municipal con el objetivo de brindar a jóvenes con domicilio en localidades rurales del Partido de Olavarría la posibilidad que puedan desarrollar su formación superior en la ciudad.

La Residencia Rural, que se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad y cuenta con todos los servicios necesarios, fue pensada con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y acompañar el derecho a la educación superior. Por ello, se invita a las personas interesadas a anotarse a través de Mi Olava.

Si bien el término inicial era para el venidero 30 de octubre, con el objetivo de que las personas interesadas puedan sumarse el plazo se extenderá hasta el 20 de noviembre.

Requisitos para la preinscripción:

* Tener entre 17 y 25 años.

* Acreditar domicilio real en la zona rural del Partido de Olavarría.

* Presentar constancia de aprobación de estudios secundarios.

* Presentar constancia de inscripción a una carrera o curso de formación.

Por consultas e inquietudes, aquellas personas interesadas se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.