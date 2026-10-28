Aumento salarial de 5,7% y bono de 50 mil pesos para empleados de comercio

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría informó que a través de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales, se alcanzó un nuevo acuerdo paritario para los últimos tres meses del año. De esta manera, el entendimiento será con un aumento trimestral del 5,7% y sumarán un bono de 50 mil pesos.

El gremio mercantil de esta manera reconoce que el nuevo acuerdo regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 tras una serie de reuniones que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Afines sostuvo días atrás con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El incremento pactado se distribuirá en tres tramos mensuales iguales: un 1,9% en octubre, otro 1,9% en noviembre y un 1,9% adicional en diciembre. Cada uno de esos porcentajes se calculará sobre las escalas salariales correspondientes a septiembre de 2026, tomando como referencia también las sumas de carácter no remunerativo vigentes a esa fecha.

Además del ajuste salarial, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez, destinada a trabajadores de todas las categorías contempladas. Ese monto se abonará en dos cuotas idénticas de $25.000: la primera con los haberes de octubre y la segunda con los de noviembre.

Otro punto relevante del entendimiento es la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que había sido establecida en la negociación anterior. Según lo convenido, ese importe se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo período trimestral, lo que garantiza que los trabajadores mantengan ese componente dentro de sus ingresos mensuales.

El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 empleados del sector comercial de todo el país, encuadrados bajo el convenio 130/75. En el mes de julio de este año, FAECYS y las mismas cámaras empresariales habían firmado un entendimiento con idéntica estructura: un incremento del 5,7% distribuido en tres tramos del 1,9% para julio, agosto y septiembre, acompañado también por un bono extraordinario de $50.000. La nueva paritaria replica ese esquema para el último trimestre, en línea con la dinámica de revisión periódica adoptada por las partes durante 2026.