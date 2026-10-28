Selecciones de Olavarría jugaron amistosos en Coronel Suárez

Las selecciones más pequeñas de la Asociación de Básquet de Olavarría suman entrenamientos y amistosos y el último fin de semana, viajaron a Coronel Suárez.

En el Ricardo Azurmendi del Club Deportivo Sarmiento se presentaron las categorías U11 y U12 de la ABO.

En la menor de las categorías, a cargo de Aldo Alveza, viajaron una veintena de jugadores y jugadoras para jugar dos partidos con el “Verdirojo” donde sumaron victorias.

Bautista Alveza, Delfina Pane, Correa Peker, Italo Torriani, Joaquina Haedo, Román Pinedo, Thiago Sagardia, Agustín Abdala, Newen Belachur, Fausto Yunger, Dante Sánchez Luro, Gael Benítez, Felipe Messineo, Tiziano Díaz, Ignacio Quinteros, Bautista Vidal, Valentio Emiliozzi, Pedro Maliani, Juan Villa Albrile, Mateo Pierguidi, Octavio Ciappina, Noha Gaiate, Juana Escande y Faustino Salguero compartieron la experiencia.

Por otro lado, en U12, el proceso selectivo está a cargo de Mariano Arrando y se impuso por 95 a 43 en el único de los cotejos disputados.

El plantel estuvo conformado por Bastián Rocasalva, Bautista Nievas, Ignacio Bordaberry, Ringo Picirillo, Amador Peret, Lautaro Abdala, Fausto Benítez, Agustín Arrouy, Santino Arrondo, Tomás Belli, Pedro Delia y Agustino Di Tullio.