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Cruces definidos para la Reclasificación del Torneo Oficial

Finalizada la Etapa Regular, el Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli” se prepara para iniciar con los cruces de Play-Off.

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 16:52

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó los cruces para la Reclasificación de la competencia oficial que tendrán lugar desde el venidero domingo.

El Fortín, Estudiantes, San Martín y Embajadores serán locales en las series a partido único que definirán los últimos cuatro clasificados a los Cuartos de Final, instancia donde esperan Racing, Loma Negra, Ferro y Municipales.

Además, los conjuntos ubicados entre el quinto y el octavo puesto tendrán la posibilidad de avanzar incluso en caso de empate.

Los partidos de la Reclasificación:

El Fortín vs. Hinojo
Estudiantes vs. Colonias y Cerros
San Martín vs. Espigas
Embajadores vs. Sierra Chica

 

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