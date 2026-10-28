Cruces definidos para la Reclasificación del Torneo Oficial

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó los cruces para la Reclasificación de la competencia oficial que tendrán lugar desde el venidero domingo.

El Fortín, Estudiantes, San Martín y Embajadores serán locales en las series a partido único que definirán los últimos cuatro clasificados a los Cuartos de Final, instancia donde esperan Racing, Loma Negra, Ferro y Municipales.

Además, los conjuntos ubicados entre el quinto y el octavo puesto tendrán la posibilidad de avanzar incluso en caso de empate.

Los partidos de la Reclasificación:

El Fortín vs. Hinojo

Estudiantes vs. Colonias y Cerros

San Martín vs. Espigas

Embajadores vs. Sierra Chica