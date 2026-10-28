Extenderán la red de agua potable en el sector de Colón y Ruta 60

Esta semana se informó desde el Municipio de Olavarría que se llevará adelante la obra de extensión de la red de agua potable, que permitirá garantizar el acceso a este servicio esencial a vecinos y vecinas del sector comprendido por Ruta 60 y avenida Colón.

El anuncio fue realizado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por integrantes de su gabinete, durante una recorrida por el sector en las últimas horas, en la que mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas para compartir los detalles de la intervención y dialogar sobre las necesidades del barrio.

En ese marco, Wesner destacó la importancia de avanzar con obras que permitan ampliar el acceso a los servicios esenciales y dar respuesta a demandas históricas de la comunidad.

La obra abarcará un sector de cuatro manzanas delimitado por las calles Sargento Cabral, 617, avenida Colón y Ruta 60. En total, se contempla la instalación de 2.260 metros de cañería, que permitirán alcanzar a 110 lotes, ampliando la cobertura de la red y posibilitando que más familias cuenten con agua potable en sus hogares.

Los trabajos contemplan además la instalación de una cañería de impulsión, una intervención necesaria para garantizar que la prestación del servicio se desarrolle en condiciones óptimas.

En ese sector de la ciudad culminó recientemente una importante obra hidráulica, que también ha mejorado significativamente la circulación vehicular.

Se construyó una alcantarilla y se colocó una cañería sobre avenida Colón, a la altura de calle 5, conocida también como calle Márquez. Es una obra que permitió dar una respuesta a una demanda de años, beneficiando también a otros sectores linderos, como los barrios El Progreso, Coronel Dorrego y Pickelado.