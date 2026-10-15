Paro docente: jueves sin clases en escuelas y universidades públicas

Fuente: DIB

En el marco de un reclamo nacional por mejores salarios y más fondos para la educación, docentes de la provincia de Buenos Aires y universitarios realizan este jueves un paro de 24 horas el jueves 15 de octubre, lo que complicará el normal dictado de clases, ya que la medida coincide con una protesta de estatales.

La protesta que impactará en territorio bonaerense coincidirá con una Marcha Federal que tendrá epicentro en Buenos Aires y se replicará en otras ciudades del país. Es, indicaron los gremios organizadores, “en defensa de la escuela pública, por salarios dignos, por el financiamiento educativo, la restitución del FONID, la paritaria nacional docente, la defensa de las jubilaciones y de todos los derechos conquistados”.

Entre los sindicatos que adhieren a la protesta está Ctera, que en provincia de Buenos Aires tiene a Suteba como entidad fuerte. También se sumarán los maestros de la FEB y la nueva Asociación de maestros, entre otras, lo que hará que el paro tenga alto acatamiento.

También garantiza en parte “el éxito” del impacto el paro que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a lo que responden muchos auxiliares de las escuelas públicas. Durante la jornada, según explicaron desde gremio, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Marcha Universitaria. La protesta de docentes coincidirá además con la que harán ese jueves las universidades nacionales, que vienen exigiendo que se cumpla con la Ley de Financiamiento que ya tiene aval de la Justicia. Frente a ello, convocaron a la 5ta. Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, con un spot difundido en redes sociales bajo el lema “¿Cómo se sigue cuando parece que nada cambia? La universidad pública se defiende".

La convocatoria de la quinta Marcha Federal Universitaria está pautada para este jueves 15 de octubre, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con réplicas y movilizaciones en distintas plazas y ciudades de todo el país.

Si bien hay casas de estudios que tendrán clases, muchas de ellas verán afectadas las actividades en el marco de la movilización ya que liberan a sus alumnos y docentes para que participen.