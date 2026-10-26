Mercados Bonaerenses tendrá dos jornadas consecutivas en Olavarría

Mercados Bonaerenses tendrá una nueva edición en la Ciudad con dos jornadas consecutivas. La feria de comercialización y visibilidad de productores y emprendedores locales, es organizada desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.



La primera fecha será este martes 27 de octubre, en el que la propuesta se llevará a cabo en el parque “Helios Eseverri”. La jornada restante será el miércoles 28 en el parque Avellaneda, frente al barrio CECO.



En ambos días, el horario será de 9 a 14 horas, con la participación de productores locales, pero también con los camiones de pastas, lácteos y pescados provenientes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.



Se destaca que productores locales ofrecerán, entre otras cosas, miel, panificados dulces y salados, té e infusiones, conservas y verduras.

