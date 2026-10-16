Informacion General

Mercados Bonaerenses estará este sábado en el Parque “Helios Eseverri”

Será de 9 a 15 en el sector de avenida De los Trabajadores y Alsina. La edición contará con la participación de los camiones de pastas, lácteos y pescados. 

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 14:56

Por Redacción

Este sábado 17 de octubre en el parque “Helios Eseverri”, en la zona de avenida De los Trabajadores y Alsina, se llevará adelante una nueva edición de Mercados Bonaerenses. El horario será de 9 a 15. 


Organizada desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, la feria contará con productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, quesos artesanales, alfajores artesanales, miel, verduras, conservas. Además, la participación de los camiones de pastas, lácteos y de pescados.


Además, estarán presentes los camiones de pastas, lácteos y pescados, pertenecientes al gobierno de la Provincia. 


Se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.
 

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