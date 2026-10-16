Mercados Bonaerenses estará este sábado en el Parque “Helios Eseverri”

Este sábado 17 de octubre en el parque “Helios Eseverri”, en la zona de avenida De los Trabajadores y Alsina, se llevará adelante una nueva edición de Mercados Bonaerenses. El horario será de 9 a 15.



Organizada desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, la feria contará con productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, quesos artesanales, alfajores artesanales, miel, verduras, conservas. Además, la participación de los camiones de pastas, lácteos y de pescados.



Además, estarán presentes los camiones de pastas, lácteos y pescados, pertenecientes al gobierno de la Provincia.



Se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.

