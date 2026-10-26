Sierras Bayas celebró su 147° aniversario con una gran fiesta popular

Sierras Bayas vivió un fin de semana a puro festejo por su 147° aniversario, con una convocatoria que superó las 12.000 personas en el marco de la gran fiesta popular que se celebró este domingo en la bicisenda “Javier Ouda”, con organización conjunta entre el Municipio de Olavarría, la Delegación Municipal y las instituciones de la localidad serrana.



Las actividades se iniciaron con el acto protocolar en la Plaza 17 de Octubre, que se llevó a cabo el pasado martes, continuó el sábado con la Noche de Gala en el Centro Cultural, que incluyó una actividad alusiva al 110° aniversario del Foot Ball Club de Sierras Bayas, entrega de distinciones y reconocimientos, y presentaciones musicales de jazz, tango, folclore y coro. La velada culminó con un brindis en el Centro de Jubilados y Pensionados “Los Amigos”.



El domingo, el epicentro de los festejos fue la bicisenda “Javier Ouda”, donde se desarrolló la Fiesta Aniversario y una nueva edición de la Fiesta del Choripán Serrano. Allí se dispusieron puestos gastronómicos y de bebidas a cargo de instituciones y emprendimientos locales, feria de artesanos y feriantes, exhibición de autos clásicos, actividades recreativas para las infancias y propuestas en el Museo.



Uno de los momentos centrales de la jornada fue el tradicional corte de torta, encabezado por el Intendente Maximiliano Wesner, quien brindó unas palabras alusivas a la fecha.



El jefe comunal estuvo acompañado por el delegado municipal de Sierras Bayas Alejandro Pereyra, la subsecretaria de Cultura, Sofía Arévalo, y representantes de las instituciones de la localidad.



La celebración continuó con espectáculos de folclore, rock, tango, música contemporánea, urbana y zumba, con el cierre a cargo de La Roland, que puso a bailar a todos los presentes.



Con el acompañamiento del área de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, el domingo también estuvieron presentes los emprendimientos que integran el Programa Municipal “Sello Olavarriense” que registraron ventas que superaron los $700.000.