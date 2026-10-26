Osvaldo Bugliese participó de la celebración de la Unidad Alemana

Osvaldo Bugliese, vicepresidente de la Unión de Colonias Alemanas de Olavarría y de Colonia Nievas, estuvo presente días atrás en la recepción oficial realizada en la Embajada de Alemania en Buenos Aires con motivo de la conmemoración del “Día de la Unidad Alemana”.

El evento, que reunió a unos 800 invitados del ámbito político y público, empresarial, científico, académico y cultural, estuvo encabezado por la Embajadora Catalina Cullas y el Ministro de Defensa (teniente general Carlos Alberto Presti) en representación del Gobierno Nacional.

Tras la entonación de los himnos de Argentina, Alemania y de la Unión Europea, la Embajadora Cullas celebró sus primeros 100 días de gestión (es la primera mujer en ocupar el cargo en el país) y remarcó la huella indeleble de los inmigrantes en la cultura y las instituciones bilaterales.

Por su parte, el ministro Presti subrayó los valores compartidos de libertad, soberanía y fortaleza institucional.

Durante el encuentro, Bugliese dialogó con la embajadora sobre el legado de las colonias locales, afianzando los lazos de la comunidad alemana del Volga de la región con la Embajada.

El cierre de la velada cultural estuvo a cargo de músicos de la Filarmónica de Berlín, seguidos por un espacio de diálogo musicalizado con éxitos de los 80 y electrónica, para cerrar con gastronomía teutona.