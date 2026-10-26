Segunda presentación en Miami para el Boca de Corrales, Azzato y García

La Sub-15 de Boca, con la presencia de los olavarrienses Franco Corrales (foto), Isaías García y Jaime Azzato, se volverá a presentar este lunes a las 14 en la Messi Cup frente al Corneliá, club adquirido meses atrás por Lionel Messi.

Boca arrancó a paso firme y vapuleó 3-0 nada menos que a Manchester City gracias a los goles de Tiziano Sánchez, Elián Rocha y Benjamín Di Risio, todos antes del primer cuarto de hora.

Gran debut para Newell’s. Los pibes leprosos saltaron a la cancha con una camiseta con el mensaje “Gracias, Leo” y superaron 1-0 a Arsenal de Inglaterra con gol de Jeremías Suárez. Los próximos rivales serán Palmeiras de Brasil y Barcelona de España.

Por su parte River no pasó del 0-0 ante el Chelsea en el arranque de su defensa del título, y este lunes buscará su primera victoria contra Ajax, que viene de ganarle 2-1 a Inter.