Adunce para este 28 por el salario y contra el Presupuesto de ajuste 2027

Las universidades públicas sumarán esta semana y la próxima un nuevo capítulo de conflicto con paros, movilizaciones y diversas protestas para visibilizar el reclamo por mejores salarios y para que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo motivo de disputa judicial con el Ejecutivo.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) decidió nuevas jornadas de paro y movilización, a lo que se sumó la Conadu Histórica, el otro gremio fuerte que representa a los docentes, y Fatun, sindicato de nodocentes con varias jornadas de huelga.

Adunce, la agremiación de los docentes de la Unicen, emitió un comunicado en el que informa que después de una evaluación política del plan de pucha que toda la comunidad universitaria viene llevando adelante desde que asumió el gobierno de Milei, y en particular de la quinta marcha universitaria, se definió por unanimidad la continuidad de la protesta.

“En esta etapa con el objetivo central de exigirle al Congreso la incorporación al Presupuesto 2027 de la Ley de Financiamiento Universitario, porque tal como fue presentado por el Gobierno consolida el ataque al sistema universitario y al salario de sus trabajadores y trabajadoras” dice el texto.

El día que se trate en comisiones el Presupuesto 2027, que se estima para el miércoles 28 de octubre, se realizará un paro de la docencia de las Universidades Nacionales, como puntapié inicial de un plan de acción de varias semanas con iniciativas que cada sindicato definirá a nivel local y que confluirá en Paro y Movilización en el tratamiento del Presupuesto.

En el mismo sentido, el 16 de noviembre comenzará una “Semana de Protesta con Paro y Movilización por la Universidad y la Soberanía”, en función del tratamiento del Presupuesto en el plenario de la Cámara de Diputados.

Además el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, se realizarán acciones en todo el país y el domingo 22 de noviembre cerrará la semana en conmemoración del Día del Desarancelamiento Universitario.

Una de las principales referentes de los docentes universitarios, Clara Chevalier, expresó: “La comunidad universitaria no afloja su lucha. Después de marchar 5 veces en estos tres años en cada provincia de nuestro país, de recibir gases en la marcha en el Congreso, seguimos convencidos y convencidas de que el camino es articular con otros sectores y estar en la calle”.

“La recuperación del salario docente sigue siendo nuestro norte, pero también tenemos en claro que la demanda universitaria tiene una capacidad para articular demandas populares en contra del Presupuesto 2027. Por eso al mismo tiempo que exigimos la convocatoria a paritarias de manera urgente, vamos a poner el cuerpo en la calle cuando el Congreso sesione por el Presupuesto” afirmó la dirigente gremial.