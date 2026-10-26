Conicet y Unicen convocan a concurso público para la dirección del Incuapa



El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) han lanzado una convocatoria conjunta a concurso público. El objetivo es seleccionar al nuevo director o directora regular de la unidad ejecutora de doble dependencia: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA).



La inscripción formal abrirá el 26 de octubre de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 27 de noviembre de 2026, inclusive.



Las autoridades detallaron que las presentaciones de los postulantes se recibirán exclusivamente en formato electrónico a través de las direcciones de correo oficiales habilitadas para tal fin.



El reglamento del concurso, los términos de referencia y el perfil requerido para el cargo ya están disponibles para su consulta y descarga en las plataformas de ambas instituciones bajo las siguientes vías de contacto:



CONICET



• Dirección: Godoy Cruz 2290, (C1425FQB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Web: convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue

• Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar

• Teléfono: (011) 4899-5400, internos 2839, 2841 y 2845.



UNICEN



• Dirección: Calle Pinto 399, (7000), Tandil, Provincia de Buenos Aires.

• Web: unicen.edu.ar

• Correo electrónico: secat@rec.unicen.edu.ar

• Teléfono: (0249) 442-2000, interno 187.

