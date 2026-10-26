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Autorizaron un aumento del 6% en las cuotas de los colegios privados

El Gobierno bonaerense permitió el ajuste para todos los niveles educativos. Será en noviembre y diciembre, con una suba del 3% por mes.
 

Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 14:40

Por Redacción

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires tendrán en noviembre y diciembre un ajuste en las tarifas. Será del 3% cada mes, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que advirtió una vez más por el desfase con los costos.


El aumento de hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre fue autorizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y será para los establecimientos de gestión privada con aporte estatal. Se da tras un mes sin ajuste y luego del 2,5% de septiembre.


La actualización que se reflejará en principio en las boletas que recibirán las familias a comienzos de noviembre, llega luego de los acuerdos salariales alcanzados por la Provincia con los gremios docentes.


La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.
 

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