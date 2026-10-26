Autorizaron un aumento del 6% en las cuotas de los colegios privados

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires tendrán en noviembre y diciembre un ajuste en las tarifas. Será del 3% cada mes, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que advirtió una vez más por el desfase con los costos.



El aumento de hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre fue autorizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y será para los establecimientos de gestión privada con aporte estatal. Se da tras un mes sin ajuste y luego del 2,5% de septiembre.



La actualización que se reflejará en principio en las boletas que recibirán las familias a comienzos de noviembre, llega luego de los acuerdos salariales alcanzados por la Provincia con los gremios docentes.



La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.

